und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorZerolagMomentumOSMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 681
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Geglätteter ColorZerolagMomentum Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt - das ermöglicht Ihnen die aktuelle Trendrichtung ziemlich genau zu bestimmen.
Abb.1. ColorZerolagMomentumOSMA
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13319
24-Stunden analoge Marktuhr GMT(UTC) - angezeigt im Hintergrund. Die Uhr zeigt die Greenwich Mean Time und zeigt den Status der wichtigsten Aktienmärkte entsprechend ihren Öffnungszeiten.Well Martin
Der Well Martin EA basiert auf zwei Indikatoren: Bollinger Bänder und ADX.
Der ColorSTLM Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.DailySize
Indikator der Range der täglichen Preisbewegung. zeigt die Historie der täglichen Preisfluktuationen.