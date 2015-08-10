CodeBaseSeções
ColorZerolagMomentumOSMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
887
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Taxa de variação do indicador ColorZerolagMomentum suavizada, representada como um histograma colorido, que permite determinar a direção atual da tendência com bastante precisão.

Fig.1. ColorZerolagMomentumOSMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13319

