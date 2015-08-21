CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorSTLM_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
762
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
colorstlm.mq5 (27.69 KB) ver
colorstlm_htf.mq5 (7.65 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador ColorSTLM con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorSTLM.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorSTLM_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13320

ColorZerolagMomentumOSMA ColorZerolagMomentumOSMA

Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagMomentum, representada por un histograma de color.

ClockAnalog ClockAnalog

Reloj analógico de fondo que indica las horas de las bolsas en formato de 24 horas GMT(UTC). Muestra la hora de Greenwich y representa el estado de las principales bolsas, de acuerdo con su horario de funcionamiento.

DailySize DailySize

Indicador del tamaño del movimiento del precio en un día. Muestra la retrospectiva de los tamaños de las oscilaciones diarias del precio del instrumento.

ColorZerolagMomentum_HTF ColorZerolagMomentum_HTF

Indicador ColorZerolagMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.