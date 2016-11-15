無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5のためのインディケータ
ColorZerolagMomentumOSMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
平滑化されたColorZerolagMomentum指標は色ヒストグラムとして表された変化率で、現在の同行の方向をかなり正確に決定することが出来ます。
図1 ColorZerolagMomentumOSMA
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13319
