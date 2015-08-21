CodeBaseSecciones
DailySize - indicador para MetaTrader 5

DailySize.mq5 (7.51 KB) ver
Indicador del tamaño del movimiento del precio en un día. Muestra la retrospectiva de los tamaños de las oscilaciones diarias del precio del instrumento.

  • ¡Periodos de funcionamiento, hasta D1 inclusive!

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13323

