ColorZerolagMomentumOSMA - MetaTrader 5脚本

平滑的 ColorZerolagMomentum 变化率指标, 以彩色直方条呈现, 允许您十分精确地判断当前趋势。

图例.1. ColorZerolagMomentumOSMA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13319

