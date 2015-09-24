请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
平滑的 ColorZerolagMomentum 变化率指标, 以彩色直方条呈现, 允许您十分精确地判断当前趋势。
图例.1. ColorZerolagMomentumOSMA
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13319
