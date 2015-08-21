CodeBaseSecciones
ClockAnalog - indicador para MetaTrader 5

Andrey Aseykin
\MQL5\Images\
ClockAnalog.zip (9564.94 KB)
\MQL5\Include\ClockAnalog\
CGBitmapLabel.mqh (14.05 KB) ver
CGButton.mqh (12.71 KB) ver
CGLabel.mqh (13.91 KB) ver
CGraphBase.mqh (47.59 KB) ver
CGTrendLine.mqh (10.41 KB) ver
CStockClock.mqh (77.72 KB) ver
StockClockEnums.mqh (2.24 KB) ver
\MQL5\Indicators\
clockanalog.mq5 (4.85 KB) ver
Reloj analógico de fondo que indica las horas de las bolsas en formato de 24 horas GMT(UTC). Muestra la hora de Greenwich y representa el estado de las principales bolsas, de acuerdo con su horario de funcionamiento.

Se muestre el estado de las siguientes bolsas:

Tokio, Singapur, Shanghái, Dubai, Moscú, Johannesburgo, Londres, Zúrich, Fránkfurt, Riad, Nueva York, Toronto, Chicago, Wellington, Sydney.

El paso al horario de verano/invierno se lleva a cabo de la siguiente forma:

  • Segundo domingo de marzo: Nueva York, Toronto, Chicago. Paso al horario de verano.
  • Último domingo de marzo: Londres, Zúrich, Fránkfurt. Paso al horario de verano.
  • Primer domingo de abril: Wellington, Sydney. Paso al horario de invierno.
  • Último domingo de septiembre: Wellington. Paso al horario de verano.
  • Primer domingo de octubre: Sydney. Paso al horario de verano.
  • Último domingo de octubre: Londres, Zúrich, Fránkfurt. Paso al horario de invierno.
  • Primer domingo de noviembre: Nueva York, Toronto, Chicago. Paso al horario de invierno.

Horario de funcionamiento conforme a la hora de Greenwich (datos obtenidos de la página stocktime.ru):

  • Tokio. Comienzo — 0:00, final — 6:00.
  • Singapur. Comienzo — 1:00, final — 9:00.
  • Shanghái. Comienzo — 1:30, final — 7:00.
  • Dubai. Comienzo — 6:00, final — 10:00.
  • Moscú. Comienzo — 6:00, final — 14:45.
  • Johannesburgo. Comienzo — 7:00, final — 15:00.
  • Riad. Comienzo — 8:00, final — 12:30.
  • Londres, Zúrich, Fránkfurt.. Horario de invierno: Comienzo — 8:00, final — 16:30. Horario de verano: Comienzo — 8:00, final — 15:30.
  • Nueva York, Toronto, Chicago. Horario de invierno: Comienzo — 14:30, final — 21:00. Horario de verano: Comienzo — 13:30, final — 20:00.
  • Wellington. Horario de invierno: Comienzo — 22:00, final — 04:45. Летнее время: Comienzo — 21:00, final — 03:45.
  • Sydney. Horario de invierno: Comienzo — 00:00, final — 06:00. Horario de verano: Comienzo — 23:00, final — 05:00.

El reloj se ha implementado en dos esquemas de color, para el fondo de gráfico blanco y el fondo negro. Es posible cambiar el color y el estilo del segundero en los ajustes.

Acciones de los botones:

Desplazamiento:

Paso al plano frontal:

Ocultar (cuando está descubierto, el desplazamiento no funciona):

El modo demo muestra la hora de apertura-cierre de las bolsas en cualquier fecha:

Ubicación de los archivos:

  • El archivo ClockAnalog.zip contiene archivos gráficos de formato BMP. Debe ser desarchivado en la carpeta /Images y guardado en forma de árbol. En la carpeta /Images deberá aparecer la carpeta ClockAnalog con las subcarpetas /104 (32 archivos), /110 (36 archivos), /111 (34 archivos), /203 (36 archivos), /403 (36 archivos), /409 (32 archivos); en la raíz de la carpeta /Images/ClockAnalog — 5 archivos de formato BMP.
  • Los archivos de formato MQH deberán ser ubicados en la carpeta /Include/ClockAnalog.
  • El archivo ClockAnalog.mq4 se ubicará en cualquier lugar cómodo para los indicadores, por ejemplo /Indicators/My.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13316

