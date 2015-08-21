Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ClockAnalog - indicador para MetaTrader 5
Reloj analógico de fondo que indica las horas de las bolsas en formato de 24 horas GMT(UTC). Muestra la hora de Greenwich y representa el estado de las principales bolsas, de acuerdo con su horario de funcionamiento.
Se muestre el estado de las siguientes bolsas:
Tokio, Singapur, Shanghái, Dubai, Moscú, Johannesburgo, Londres, Zúrich, Fránkfurt, Riad, Nueva York, Toronto, Chicago, Wellington, Sydney.
El paso al horario de verano/invierno se lleva a cabo de la siguiente forma:
- Segundo domingo de marzo: Nueva York, Toronto, Chicago. Paso al horario de verano.
- Último domingo de marzo: Londres, Zúrich, Fránkfurt. Paso al horario de verano.
- Primer domingo de abril: Wellington, Sydney. Paso al horario de invierno.
- Último domingo de septiembre: Wellington. Paso al horario de verano.
- Primer domingo de octubre: Sydney. Paso al horario de verano.
- Último domingo de octubre: Londres, Zúrich, Fránkfurt. Paso al horario de invierno.
- Primer domingo de noviembre: Nueva York, Toronto, Chicago. Paso al horario de invierno.
Horario de funcionamiento conforme a la hora de Greenwich (datos obtenidos de la página stocktime.ru):
- Tokio. Comienzo — 0:00, final — 6:00.
- Singapur. Comienzo — 1:00, final — 9:00.
- Shanghái. Comienzo — 1:30, final — 7:00.
- Dubai. Comienzo — 6:00, final — 10:00.
- Moscú. Comienzo — 6:00, final — 14:45.
- Johannesburgo. Comienzo — 7:00, final — 15:00.
- Riad. Comienzo — 8:00, final — 12:30.
- Londres, Zúrich, Fránkfurt.. Horario de invierno: Comienzo — 8:00, final — 16:30. Horario de verano: Comienzo — 8:00, final — 15:30.
- Nueva York, Toronto, Chicago. Horario de invierno: Comienzo — 14:30, final — 21:00. Horario de verano: Comienzo — 13:30, final — 20:00.
- Wellington. Horario de invierno: Comienzo — 22:00, final — 04:45. Летнее время: Comienzo — 21:00, final — 03:45.
- Sydney. Horario de invierno: Comienzo — 00:00, final — 06:00. Horario de verano: Comienzo — 23:00, final — 05:00.
El reloj se ha implementado en dos esquemas de color, para el fondo de gráfico blanco y el fondo negro. Es posible cambiar el color y el estilo del segundero en los ajustes.
Acciones de los botones:
Desplazamiento:
Paso al plano frontal:
Ocultar (cuando está descubierto, el desplazamiento no funciona):
El modo demo muestra la hora de apertura-cierre de las bolsas en cualquier fecha:
Ubicación de los archivos:
- El archivo ClockAnalog.zip contiene archivos gráficos de formato BMP. Debe ser desarchivado en la carpeta /Images y guardado en forma de árbol. En la carpeta /Images deberá aparecer la carpeta ClockAnalog con las subcarpetas /104 (32 archivos), /110 (36 archivos), /111 (34 archivos), /203 (36 archivos), /403 (36 archivos), /409 (32 archivos); en la raíz de la carpeta /Images/ClockAnalog — 5 archivos de formato BMP.
- Los archivos de formato MQH deberán ser ubicados en la carpeta /Include/ClockAnalog.
- El archivo ClockAnalog.mq4 se ubicará en cualquier lugar cómodo para los indicadores, por ejemplo /Indicators/My.
