Индикаторы

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1552
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagTriXOSMA с десяти разных таймфреймов.

Падающее направление движения окрашивает цветные квадратики в розовый цвет, растущее — в голубой. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

