CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
852
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.

O movimento do oscilador em queda desenha as quadras em rosa, movimento crescente - em azul claro. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Fig.1. O indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Fig.1. O indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13294

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.

Time Price Scale Enables Disables Time Price Scale Enables Disables

O script controla a exibição do tempo e as escalas dos preços para todas os gráficos abertos ou apenas para um gráfico.

MomentumCloud MomentumCloud

Indicador de nuvem, os envelopes dos quais representam os valores calculados para o oscilador Momentum para a máxima e mínima dos preços.

ColorZerolagRSIOSMA_HTF ColorZerolagRSIOSMA_HTF

O indicador ColorZerolagRSIOSMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.