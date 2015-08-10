Participe de nossa página de fãs
ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
O indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.
O movimento do oscilador em queda desenha as quadras em rosa, movimento crescente - em azul claro. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Fig.1. O indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13294
O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.Time Price Scale Enables Disables
O script controla a exibição do tempo e as escalas dos preços para todas os gráficos abertos ou apenas para um gráfico.
Indicador de nuvem, os envelopes dos quais representam os valores calculados para o oscilador Momentum para a máxima e mínima dos preços.ColorZerolagRSIOSMA_HTF
O indicador ColorZerolagRSIOSMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.