記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 737
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagTriXOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
オシレータの上昇は四角を桃色、下降は水色に塗ります。他の場合、四角は灰色です。この指標は直近に閉じられたバーの値を使用します。
図1 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13294
MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10
MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagTriXOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。時間価格スケールの有/無効化
このスクリプトが開いているすべてのチャートまたは1つのチャートの時間と価格スケールの表示を制御します。
MomentumCloud
エンベロープが高値と安値のために計算されるモメンタムオシレータの値を表すクラウド指標ColorZerolagRSIOSMA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagRSIOSMA指標