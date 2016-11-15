ColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagTriXOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

オシレータの上昇は四角を桃色、下降は水色に塗ります。他の場合、四角は灰色です。この指標は直近に閉じられたバーの値を使用します。





図1 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標