Der ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorZerolagTriXOSMA Oszillators aus zehn verschiedenen TimeFrames.

Fallende Oszillator Bewegung färbt die Quadrate in rosa ein, steigende Bewegung in hellblau. Ansonsten sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten geschlossenen Balken.

Abb.1. Der ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator