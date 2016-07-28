und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
Der ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorZerolagTriXOSMA Oszillators aus zehn verschiedenen TimeFrames.
Fallende Oszillator Bewegung färbt die Quadrate in rosa ein, steigende Bewegung in hellblau. Ansonsten sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten geschlossenen Balken.
Abb.1. Der ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13294
Der MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend mit Hilfe der Richtung des ColorZerolagTriXOSMA Indikators aus zehn verschiedenen TimeFrames.Time Price Scale Enables Disables
Dieses Skript steuert die Anzeige der Zeit- und Preisskala für alle offenen Charts oder nur für einen Chart.
Wolken Indikator, die Kanten repräsentieren die Werte des Momentum Oszillators berechnet für Hoch- und Tiefpreise.ColorZerolagRSIOSMA_HTF
Der ColorZerolagRSIOSMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.