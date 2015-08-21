CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorZerolagRSIOSMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
677
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Indicador ColorZerolagRSIOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorZerolagRSIOSMA.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagRSIOSMA_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13302

MomentumCloud MomentumCloud

Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador Momentum, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

El indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagTriXOSMA desde diez marcos temporales diferentes.

ColorZerolagRSIOSMACandle ColorZerolagRSIOSMACandle

Indicador ColorZerolagRSIOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagRSIOSMA de las series temporales de precio correspondientes.

LotLine LotLine

El script muestra el volumen de la transacción en lotes, imprescindible para que la posición se traslade al lugar necesario.