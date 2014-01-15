CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Silence - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1815
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
silence.mq5 (9.56 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Descripcion:

El indicador muestra la actividad del mercado. Línea media es el porcentaje de agresividad (ratio de variación del precio). El rojo es un porcentaje de volatilidad (valor del corredor).

El indicador de silencio demostró una de las variantes de la normalización de cualquier indicador. Es decir, el indicador cambia en un intervalo ilimitado del formulario cuando empieza cambiando en un rango limitado. En este caso el intervalo es de 0 a 100.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2009. 

Fig.1 Indicador Silence

Fig.1 Indicador Silence 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1328

ColorX2MA_Osc ColorX2MA_Osc

La media móvil X2MA convertida en oscilador usando la normalización de sus valores en el rango de 0 a 100.

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

Indicador de los valores máximos de los precios.

Volatility Volatility

Un indicador de volatilidad muestra la cantidad de movimientos de precio del corredor durante N periodos, en puntos

Aggressiveness Aggressiveness

El indicador Aggressiveness muestra cuántos puntos, el instrumento se ejecuta en la media de una vela