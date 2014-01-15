Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Silence - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1815
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
Descripcion:
El indicador muestra la actividad del mercado. Línea media es el porcentaje de agresividad (ratio de variación del precio). El rojo es un porcentaje de volatilidad (valor del corredor).
El indicador de silencio demostró una de las variantes de la normalización de cualquier indicador. Es decir, el indicador cambia en un intervalo ilimitado del formulario cuando empieza cambiando en un rango limitado. En este caso el intervalo es de 0 a 100.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2009.
Fig.1 Indicador Silence
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1328
La media móvil X2MA convertida en oscilador usando la normalización de sus valores en el rango de 0 a 100.ytg_Price_Peak
Indicador de los valores máximos de los precios.
Un indicador de volatilidad muestra la cantidad de movimientos de precio del corredor durante N periodos, en puntosAggressiveness
El indicador Aggressiveness muestra cuántos puntos, el instrumento se ejecuta en la media de una vela