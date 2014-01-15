Autor real:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Descripcion:

El indicador muestra la actividad del mercado. Línea media es el porcentaje de agresividad (ratio de variación del precio). El rojo es un porcentaje de volatilidad (valor del corredor).

El indicador de silencio demostró una de las variantes de la normalización de cualquier indicador. Es decir, el indicador cambia en un intervalo ilimitado del formulario cuando empieza cambiando en un rango limitado. En este caso el intervalo es de 0 a 100.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2009.

Fig.1 Indicador Silence