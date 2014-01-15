Mira cómo descargar robots gratis
Volatility - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1353
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
Descripcion:
Un indicador de volatilidad muestra la cantidad de movimientos de precio del corredor durante N periodos, en puntos.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2009.
Fig.1 Indicador Volatility
