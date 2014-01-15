CodeBaseSecciones
Volatility - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Descripcion:

Un indicador de volatilidad muestra la cantidad de movimientos de precio del corredor durante N periodos, en puntos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2009. 

Fig.1 Indicador Volatility

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1327

