Autor real:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Descripcion:

Un indicador de volatilidad muestra la cantidad de movimientos de precio del corredor durante N periodos, en puntos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2009.

Fig.1 Indicador Volatility