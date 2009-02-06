CodeBaseРазделы
Индикаторы

Волатильность, агрессивность и их нормализация - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov
10217
(15)
Агрессивность показывает сколько пунктов проходит инструмент в среднем за одну свечу, анализируя последние MyPeriod периодов.

Неважно в каком направлении!

Волатильность - величина коридора за MyPeriod в пунктах.

В индикаторе Silence продемонстрирован один из вариантов нормализации любых индикаторов.

Советы:

  • С помощью индикатора Silence можно определить флет (отсутствие тренда)
