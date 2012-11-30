Реальный автор:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Этот индикатор показывает, активность рынка. Синяя линия - процент агрессивности (скорости изменения цены). Красная - процент волатильности (величина коридора).

В индикаторе Silence продемонстрирован один из вариантов нормализации любых индикаторов. То есть приведение индикатора, изменяющегося в неограниченном интервале к виду, когда он начинает изменяться в ограниченном диапозоне. В данном случае от 0 и до 100.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2009.

Рис.1 Индикатор Silence