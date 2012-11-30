CodeBaseРазделы
Индикаторы

Silence - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4267
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Этот индикатор показывает, активность рынка. Синяя линия - процент агрессивности (скорости изменения цены). Красная - процент волатильности (величина коридора).

В индикаторе Silence продемонстрирован один из вариантов нормализации любых индикаторов. То есть приведение индикатора, изменяющегося в неограниченном интервале к виду, когда он начинает изменяться в ограниченном диапозоне. В данном случае от 0 и до 100.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2009. 

Рис.1 Индикатор Silence

Volatility Volatility

Индикатор волатильности показывает величину коридора движений цены за период N в пунктах

Aggressiveness Aggressiveness

Индикатор агрессивности показывает сколько пунктов проходит инструмент в среднем за одну свечу

Exp_MovingAverage_FN Exp_MovingAverage_FN

Эксперт на основе изменения направления гибрида цифровой и аналоговой фильтрации - мувинга MovingAverage_FN.

ColorX2MA_Osc ColorX2MA_Osc

Мувинг X2MA, превращённый в осциллятор с помощью нормирования своих значений в диапазоне от 0 и до 100.