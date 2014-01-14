CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Silence - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1651
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Este indicador exibe a atividade do mercado em percentagem. A linha média é a percentagem de agressividade (taxa de variação dos preços). A vermelha é a porcentagem da volatilidade (valor do corredor).

O indicador Silence demonstra uma das variantes de normalização de todos os indicadores. Ou seja, o indicador muda em um intervalo ilimitado quando você começar a mudar de forma em um alcance limitado. Neste caso o intervalo vai de 0 a 100.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.02.2009. 

Fig.1 Indicador Silence

Fig.1 Indicador Silence 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1328

ColorX2MA_Osc ColorX2MA_Osc

Média Móvel X2MA convertida em oscilador, usando a normalização de seus valores em uma faixa de 0 a 100.

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

Indicador que avalia os valores de pico do preços.

Análise de Regressão Análise de Regressão

Este indicador compara quatro tipos de regressão (linear, quadrática, logarítmicas e exponenciais) e escolhe a que melhor se ajusta aos dados analisados.

Volatility Volatility

O indicador Volatility exibe a quantidade movimento de preço do corredor para N períodos em pontos.