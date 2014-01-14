Autor real:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Este indicador exibe a atividade do mercado em percentagem. A linha média é a percentagem de agressividade (taxa de variação dos preços). A vermelha é a porcentagem da volatilidade (valor do corredor).

O indicador Silence demonstra uma das variantes de normalização de todos os indicadores. Ou seja, o indicador muda em um intervalo ilimitado quando você começar a mudar de forma em um alcance limitado. Neste caso o intervalo vai de 0 a 100.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.02.2009.

Fig.1 Indicador Silence