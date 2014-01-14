Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Silence - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1651
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
Este indicador exibe a atividade do mercado em percentagem. A linha média é a percentagem de agressividade (taxa de variação dos preços). A vermelha é a porcentagem da volatilidade (valor do corredor).
O indicador Silence demonstra uma das variantes de normalização de todos os indicadores. Ou seja, o indicador muda em um intervalo ilimitado quando você começar a mudar de forma em um alcance limitado. Neste caso o intervalo vai de 0 a 100.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.02.2009.
Fig.1 Indicador Silence
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1328
Média Móvel X2MA convertida em oscilador, usando a normalização de seus valores em uma faixa de 0 a 100.ytg_Price_Peak
Indicador que avalia os valores de pico do preços.
Este indicador compara quatro tipos de regressão (linear, quadrática, logarítmicas e exponenciais) e escolhe a que melhor se ajusta aos dados analisados.Volatility
O indicador Volatility exibe a quantidade movimento de preço do corredor para N períodos em pontos.