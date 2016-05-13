CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Silence - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1191
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
silence.mq5 (9.56 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Dieser Indikator zeigt die Marktaktivität in Prozenten. Die Mittelungslinie gibt die Aggressivität in Prozenten an (Rate der Preisänderung). Rot ist der Porzentsatz der Volatilität (Korridorwert).

Der Silence Indikator zeigt eine der Varianten der Normalisierung von beliebigen Indikatoren. D.h. man bringt einen Indikator der sich in einem unbeschränkten Intervall ändert in eine Form, in der er sich nur mehr in einem beschränkten Bereich ändert. In diesem Fall ist das Intervall von 0 bis 100.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2009. 

Abb.1 Der Silence Indikator

Abb.1 Der Silence Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1328

Volatility Volatility

Volatilitätsindikator der den Betrag der Korridorbewegungen für N Perioden in Punkten angibt

Aggressiveness Aggressiveness

Der Aggressiveness Indikator zeigt, wie viele Punkte das Instrument bei einer durchschnittlichen Kerze läuft

ColorX2MA_Osc ColorX2MA_Osc

X2MA Moving Average, durch Normalisierung seiner Werte verwandelt in einen Oszillator dessen Werte sich im Bereich von 0 bis 100 bewegen.

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

Der Indikator von Spitzenpreiswerte.