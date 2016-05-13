Der echte Autor:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Dieser Indikator zeigt die Marktaktivität in Prozenten. Die Mittelungslinie gibt die Aggressivität in Prozenten an (Rate der Preisänderung). Rot ist der Porzentsatz der Volatilität (Korridorwert).

Der Silence Indikator zeigt eine der Varianten der Normalisierung von beliebigen Indikatoren. D.h. man bringt einen Indikator der sich in einem unbeschränkten Intervall ändert in eine Form, in der er sich nur mehr in einem beschränkten Bereich ändert. In diesem Fall ist das Intervall von 0 bis 100.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2009.

Abb.1 Der Silence Indikator