und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Silence - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1191
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
Dieser Indikator zeigt die Marktaktivität in Prozenten. Die Mittelungslinie gibt die Aggressivität in Prozenten an (Rate der Preisänderung). Rot ist der Porzentsatz der Volatilität (Korridorwert).
Der Silence Indikator zeigt eine der Varianten der Normalisierung von beliebigen Indikatoren. D.h. man bringt einen Indikator der sich in einem unbeschränkten Intervall ändert in eine Form, in der er sich nur mehr in einem beschränkten Bereich ändert. In diesem Fall ist das Intervall von 0 bis 100.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2009.
Abb.1 Der Silence Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1328
Volatilitätsindikator der den Betrag der Korridorbewegungen für N Perioden in Punkten angibtAggressiveness
Der Aggressiveness Indikator zeigt, wie viele Punkte das Instrument bei einer durchschnittlichen Kerze läuft
X2MA Moving Average, durch Normalisierung seiner Werte verwandelt in einen Oszillator dessen Werte sich im Bereich von 0 bis 100 bewegen.ytg_Price_Peak
Der Indikator von Spitzenpreiswerte.