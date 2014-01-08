请观看如何免费下载自动交易
该指标显示市场动向。平均线是"侵占"百分比 (价格变化率)。红色是波动百分比（通道值）。
Silence指标演示了各种对指标的标准化之一。例如. 将指标在无限区间的变化标准化为在有限范围的变化。本例中有限范围是0到100。
这个指标最初用MQL4实现,并于2009.02.06日发布到mql4.com上的代码基地。
图1 Silence指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1328
