Silence - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1757
(24)
原作者:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

该指标显示市场动向。平均线是"侵占"百分比 (价格变化率)。红色是波动百分比（通道值）。

Silence指标演示了各种对指标的标准化之一。例如. 将指标在无限区间的变化标准化为在有限范围的变化。本例中有限范围是0到100。

这个指标最初用MQL4实现,并于2009.02.06日发布到mql4.com上的代码基地。 

图1 Silence指标

图1 Silence指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1328

