Aggressiveness - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
Descripcion:
El indicador Aggressiveness muestra cuántos puntos, el instrumento se ejecuta en la media de una vela, analizando los últimos períodos MyPeriod hacia cualquier dirección.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2009.
Fig.1 Indicador Aggressiveness
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1326
