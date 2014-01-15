Autor real:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Descripcion:

El indicador Aggressiveness muestra cuántos puntos, el instrumento se ejecuta en la media de una vela, analizando los últimos períodos MyPeriod hacia cualquier dirección.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2009.

Fig.1 Indicador Aggressiveness