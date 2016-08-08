無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Silence - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
この指標は、市場活動を表示します。平均線は、積極性の割合（価格変動率）、赤はボラティリティの割合（corridor値）です。
Silence指標は、任意の指標の正規化の変種の一つを示しています。すなわちそれは限られた範囲内で変化を開始するとき、フォームに無制限の間隔で変化する指標をもたらします。この場合範囲は0~100です。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年2月6日に公開されました。
図1 Silence指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1328
ボラティリティ
ボラティリティ指標は、ポイントでのN期間の価格チャネルの動きの量を表示します。Aggressiveness
Aggressiveness指標は、1ローソク足で平均的にいくつのツールが実行されるかを表示します。
ColorX2MA_Osc
0~100の範囲でのその値の正規化を用いたオシレータになったX2MA移動平均。ytg_Price_Peak
Peak Price Values 指標。