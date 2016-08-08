実際の著者：

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

この指標は、市場活動を表示します。平均線は、積極性の割合（価格変動率）、赤はボラティリティの割合（corridor値）です。

Silence指標は、任意の指標の正規化の変種の一つを示しています。すなわちそれは限られた範囲内で変化を開始するとき、フォームに無制限の間隔で変化する指標をもたらします。この場合範囲は0~100です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年2月6日に公開されました。

図1 Silence指標