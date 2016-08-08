コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Silence - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1130
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

この指標は、市場活動を表示します。平均線は、積極性の割合（価格変動率）、赤はボラティリティの割合（corridor値）です。

Silence指標は、任意の指標の正規化の変種の一つを示しています。すなわちそれは限られた範囲内で変化を開始するとき、フォームに無制限の間隔で変化する指標をもたらします。この場合範囲は0~100です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年2月6日に公開されました。 

図1 Silence指標

図1 Silence指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1328

ボラティリティ ボラティリティ

ボラティリティ指標は、ポイントでのN期間の価格チャネルの動きの量を表示します。

Aggressiveness Aggressiveness

Aggressiveness指標は、1ローソク足で平均的にいくつのツールが実行されるかを表示します。

ColorX2MA_Osc ColorX2MA_Osc

0~100の範囲でのその値の正規化を用いたオシレータになったX2MA移動平均。

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

Peak Price Values 指標。