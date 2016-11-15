コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

時間価格スケールの有/無効化 - MetaTrader 5のためのスクリプト

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1348
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このスクリプトが開いているすべてのチャートまたは1つのチャートの時間と価格スケールの表示を制御します。これは、タイルとして表示されたチャートが複数あるときに画面のスペースを節約するのに便利です。

タイル張りのモードでいくつかのチャートを表示する場合、時間と価格のスケールがあまりにも多くのスペースを取ります。

有効

これは同じチャートで時間と価格のスケールが隠された場合です。

無効

この例では6チャートのみが表示されています。より多くのチャートが表示された状態では、スクリプトはより多くのスペースを節約します。 



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13273

ケルトナーチャンネル ケルトナーチャンネル

この指標はチャート上にケルトナーチャンネルを示します。

Bollinger_Squeeze_v9_HTF Bollinger_Squeeze_v9_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBollinger_Squeeze_v9指標

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagTriXOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagTriXOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。