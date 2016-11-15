このスクリプトが開いているすべてのチャートまたは1つのチャートの時間と価格スケールの表示を制御します。これは、タイルとして表示されたチャートが複数あるときに画面のスペースを節約するのに便利です。

タイル張りのモードでいくつかのチャートを表示する場合、時間と価格のスケールがあまりにも多くのスペースを取ります。

これは同じチャートで時間と価格のスケールが隠された場合です。

この例では6チャートのみが表示されています。より多くのチャートが表示された状態では、スクリプトはより多くのスペースを節約します。







