CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Time Price Scale Enables Disables - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3499
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт управляет отображением шкал дат и цен для всех открытых графиков или только для одного графика. Рекомендуется применять для экономии места при отображении "мозаикой" нескольких графиков.

Рисунки:

Если открыть много графиков "мозаикой", то шкалы дат и цен будут занимать полезное пространство:

Enabled

А вот так будут выглядеть графики, если скрыть шкалы дат и цен:

disabled

И это только пример для шести графиков. При увеличении количества графиков скрипт экономит больше места. 

Видео:


ColorZerolagRSIOSMACandle ColorZerolagRSIOSMACandle

Индикатор ColorZerolagRSIOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagRSIOSMA соответствующих ценовых таймсерий.

ColorZerolagRSIOSMA_HTF ColorZerolagRSIOSMA_HTF

Индикатор ColorZerolagRSIOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MomentumCloud_HTF MomentumCloud_HTF

Индикатор MomentumCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagMomentum ColorZerolagMomentum

Этот аналог осциллятора Momentum формирует свои показания, используя пять индикаторов Momentum.