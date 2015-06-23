Скрипт управляет отображением шкал дат и цен для всех открытых графиков или только для одного графика. Рекомендуется применять для экономии места при отображении "мозаикой" нескольких графиков.

Рисунки:

Если открыть много графиков "мозаикой", то шкалы дат и цен будут занимать полезное пространство:

А вот так будут выглядеть графики, если скрыть шкалы дат и цен:

И это только пример для шести графиков. При увеличении количества графиков скрипт экономит больше места.

Видео:



