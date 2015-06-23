Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Time Price Scale Enables Disables - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3499
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт управляет отображением шкал дат и цен для всех открытых графиков или только для одного графика. Рекомендуется применять для экономии места при отображении "мозаикой" нескольких графиков.
Рисунки:
Если открыть много графиков "мозаикой", то шкалы дат и цен будут занимать полезное пространство:
А вот так будут выглядеть графики, если скрыть шкалы дат и цен:
И это только пример для шести графиков. При увеличении количества графиков скрипт экономит больше места.
Видео:
Индикатор ColorZerolagRSIOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagRSIOSMA соответствующих ценовых таймсерий.ColorZerolagRSIOSMA_HTF
Индикатор ColorZerolagRSIOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор MomentumCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagMomentum
Этот аналог осциллятора Momentum формирует свои показания, используя пять индикаторов Momentum.