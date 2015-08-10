CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

Time Price Scale Enables Disables - script para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2878
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script controla a exibição do tempo e as escalas dos preços para todas os gráficos abertos ou apenas para um gráfico. Ele é útil para salvar espaço na tela ao exibir vários gráficos em mosaico.

Imagens:

Se você exibir vários gráficos no modo de mosaico, as escalas de tempo e de preços tomam muito espaço:

Habilitado

Aqui estão os mesmos gráficos com o tempo e a escalas do preço escondidas:

Desabilitado

Este exemplo mostra apenas seis gráficos. Com mais gráficos exibidos, o script vai economizar mais espaço. 

Video:


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13273

Keltner Channel Keltner Channel

O indicador mostra o Canal de Keltner em um gráfico.

Exp_ColorZerolagRSIOSMA Exp_ColorZerolagRSIOSMA

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagRSIOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma ColorZerolagRSIOSMA.

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

O indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.