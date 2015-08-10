O script controla a exibição do tempo e as escalas dos preços para todas os gráficos abertos ou apenas para um gráfico. Ele é útil para salvar espaço na tela ao exibir vários gráficos em mosaico.

Imagens:

Se você exibir vários gráficos no modo de mosaico, as escalas de tempo e de preços tomam muito espaço:

Aqui estão os mesmos gráficos com o tempo e a escalas do preço escondidas:

Este exemplo mostra apenas seis gráficos. Com mais gráficos exibidos, o script vai economizar mais espaço.

Video:



