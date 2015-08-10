Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Time Price Scale Enables Disables - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2878
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O script controla a exibição do tempo e as escalas dos preços para todas os gráficos abertos ou apenas para um gráfico. Ele é útil para salvar espaço na tela ao exibir vários gráficos em mosaico.
Imagens:
Se você exibir vários gráficos no modo de mosaico, as escalas de tempo e de preços tomam muito espaço:
Aqui estão os mesmos gráficos com o tempo e a escalas do preço escondidas:
Este exemplo mostra apenas seis gráficos. Com mais gráficos exibidos, o script vai economizar mais espaço.
Video:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13273
O indicador mostra o Canal de Keltner em um gráfico.Exp_ColorZerolagRSIOSMA
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagRSIOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma ColorZerolagRSIOSMA.
O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.ColorZerolagTriXOSMATrend_x10
O indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.