CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Time Price Scale Enables Disables - Skript für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1362
Rating:
(36)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieses Skript steuert die Anzeige der Zeit- und Preisskala für alle offenen Charts oder nur für einen Chart. Das ist praktisch um Platz am Bildschirm zu sparen, wenn mehrere Charts gekachelt angezeigt werden.

Wenn Sie mehrere Charts gekachelt darstellen, brauchen die Zeit- und Preisskalen zu viel Platz:

Eingeschaltet

Hier nun die gleichen Charts, wobei die Zeit- und Preisskalen ausgeblendet wurden:

Ausgeschaltet

Diese Beispiel zeigt nur sechs Charts. Wenn mehr Charts angezeigt werden, spart das Skript mehr Platz. 

Video:


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13273

Keltner Channel Keltner Channel

Der Indikator zeigt den Keltner Channel am Chart.

Bollinger_Squeeze_v9_HTF Bollinger_Squeeze_v9_HTF

Der Bollinger_Squeeze_v9 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Der MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend mit Hilfe der Richtung des ColorZerolagTriXOSMA Indikators aus zehn verschiedenen TimeFrames.

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Der ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorZerolagTriXOSMA Oszillators aus zehn verschiedenen TimeFrames.