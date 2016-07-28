Dieses Skript steuert die Anzeige der Zeit- und Preisskala für alle offenen Charts oder nur für einen Chart. Das ist praktisch um Platz am Bildschirm zu sparen, wenn mehrere Charts gekachelt angezeigt werden.

Wenn Sie mehrere Charts gekachelt darstellen, brauchen die Zeit- und Preisskalen zu viel Platz:

Hier nun die gleichen Charts, wobei die Zeit- und Preisskalen ausgeblendet wurden:

Diese Beispiel zeigt nur sechs Charts. Wenn mehr Charts angezeigt werden, spart das Skript mehr Platz.

Video:



