und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Time Price Scale Enables Disables - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1362
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieses Skript steuert die Anzeige der Zeit- und Preisskala für alle offenen Charts oder nur für einen Chart. Das ist praktisch um Platz am Bildschirm zu sparen, wenn mehrere Charts gekachelt angezeigt werden.
Wenn Sie mehrere Charts gekachelt darstellen, brauchen die Zeit- und Preisskalen zu viel Platz:
Hier nun die gleichen Charts, wobei die Zeit- und Preisskalen ausgeblendet wurden:
Diese Beispiel zeigt nur sechs Charts. Wenn mehr Charts angezeigt werden, spart das Skript mehr Platz.
Video:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13273
Der Indikator zeigt den Keltner Channel am Chart.Bollinger_Squeeze_v9_HTF
Der Bollinger_Squeeze_v9 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend mit Hilfe der Richtung des ColorZerolagTriXOSMA Indikators aus zehn verschiedenen TimeFrames.ColorZerolagTriXOSMATrend_x10
Der ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorZerolagTriXOSMA Oszillators aus zehn verschiedenen TimeFrames.