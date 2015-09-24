请观看如何免费下载自动交易
Time Price Scale Enables Disables - MetaTrader 5脚本
此脚本控制所有已开图表或某一图表的时间和价格标尺显示。当显示若干磁贴图表时, 它十分有助于节省屏幕空间。
若您以磁贴模式显示若干图表时, 时间和价格标尺将占用大量空间:
此处是同样的图表但时间和价格标尺隐藏:
此例仅显示了六个图表。若显示更多图表, 则脚本将可节省更多空间。
视频:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13273
