此脚本控制所有已开图表或某一图表的时间和价格标尺显示。当显示若干磁贴图表时, 它十分有助于节省屏幕空间。

若您以磁贴模式显示若干图表时, 时间和价格标尺将占用大量空间:

此处是同样的图表但时间和价格标尺隐藏:

此例仅显示了六个图表。若显示更多图表, 则脚本将可节省更多空间。

视频:



