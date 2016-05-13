Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Volatility - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1375
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
Volatilitätsindikator der den Betrag der Korridorbewegungen für N Perioden in Punkten angibt.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2009.
Abb.1 Der Volatilität Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1327
Aggressiveness
Der Aggressiveness Indikator zeigt, wie viele Punkte das Instrument bei einer durchschnittlichen Kerze läuftiSarX4
Vier Parabolic Indikatoren gleichzeitig!
Silence
Dieser Indikator zeigt die Marktaktivität in ProzentenColorX2MA_Osc
X2MA Moving Average, durch Normalisierung seiner Werte verwandelt in einen Oszillator dessen Werte sich im Bereich von 0 bis 100 bewegen.