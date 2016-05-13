Der echte Autor:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Volatilitätsindikator der den Betrag der Korridorbewegungen für N Perioden in Punkten angibt.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2009.

Abb.1 Der Volatilität Indikator