Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Volatility - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2389
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
O indicador Volatility exibe a quantidade movimento de preço do corredor para N períodos em pontos.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.02.2009.
Fig.1 Indicador Volatility
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1327
Este indicador compara quatro tipos de regressão (linear, quadrática, logarítmicas e exponenciais) e escolhe a que melhor se ajusta aos dados analisados.Silence
Este indicador exibe a atividade do mercado em percentagem.
O indicador Aggressiveness exibe o tanto de pontos que um instrumento varia em média em uma vela.Kaufman Efficiency Ratio
Kaufman Efficiency Ratio (também chamado de "eficiência fractal generalizada") de acordo com os livros de Perry Kaufman "Smarter Trading" e "New Trading Systems & Methods".