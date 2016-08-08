無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ボラティリティ - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
ボラティリティ指標は、ポイントでのN期間の価格チャネルの動きの量を表示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年2月6日に公開されました。
図1 Volatility指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1327
