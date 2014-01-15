CodeBaseSecciones
iSarX4 - indicador para MetaTrader 5

Descripcion:

Este indicador presenta cuatro indicadores parabólicos simultáneos. El indicador es para los aficionados a los sistemas de trading parabólicos.

Parámetro de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetro de entrada del indicador           |
//+----------------------------------------------+
input double Start_Step=0.002;     // paso del indicador más pequeño
input double Step_Shift=0.002;    // tamaño del cambio de paso
input double Maximum=0.2;        // máximo para todos los indicadores
input int    Shift=0;           // desplazamiento horizontal del indicador en barras

Parámetro de entrada del Start_Step es el paso para el primer parabólico.

Para el segundo parabólico el parámetro del paso será igual a Start_Step + 1*Step_Shift.

Para el segundo parabólico el parámetro del paso será igual a Start_Step + 2*Step_Shift.

Para el segundo parabólico el parámetro del paso será igual a Start_Step + 3*Step_Shift. 

Fig.1 Indicador iSarX4

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1325

