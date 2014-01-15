Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iSarX4 - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1048
- 1048
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripcion:
Este indicador presenta cuatro indicadores parabólicos simultáneos. El indicador es para los aficionados a los sistemas de trading parabólicos.
Parámetro de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetro de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input double Start_Step=0.002; // paso del indicador más pequeño input double Step_Shift=0.002; // tamaño del cambio de paso input double Maximum=0.2; // máximo para todos los indicadores input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras
Parámetro de entrada del Start_Step es el paso para el primer parabólico.
Para el segundo parabólico el parámetro del paso será igual a Start_Step + 1*Step_Shift.
Para el segundo parabólico el parámetro del paso será igual a Start_Step + 2*Step_Shift.
Para el segundo parabólico el parámetro del paso será igual a Start_Step + 3*Step_Shift.
Fig.1 Indicador iSarX4
