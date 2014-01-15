Descripcion:

Este indicador presenta cuatro indicadores parabólicos simultáneos. El indicador es para los aficionados a los sistemas de trading parabólicos.

Parámetro de entrada del indicador:

input double Start_Step= 0.002 ; input double Step_Shift= 0.002 ; input double Maximum= 0.2 ; input int Shift= 0 ;

Parámetro de entrada del Start_Step es el paso para el primer parabólico.

Para el segundo parabólico el parámetro del paso será igual a Start_Step + 1*Step_Shift.

Para el segundo parabólico el parámetro del paso será igual a Start_Step + 2*Step_Shift.

Para el segundo parabólico el parámetro del paso será igual a Start_Step + 3*Step_Shift.

Fig.1 Indicador iSarX4