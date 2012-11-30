Реальный автор:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Индикатор волатильности показывает величину коридора движений цены за период N в пунктах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2009.

Рис.1 Индикатор Volatility