CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATR MA Oscillator - индикатор для MetaTrader 4

Vasiliy Smirnov | Russian English
Просмотров:
7384
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Осциллятор по типу OsMA, но интерпретированный для осциллятора ATR. Используется как дополнительный сигнал (пересечение 0) для выхода из позиции с максимальным профитом. Нормализован для текущего состояния EURUSD 4 часа. Меняются периоды ATR и сигнальной линии и методы вычисления скользящей средней для ATR и сигнальной линии .


График "Крестики-Нолики" График "Крестики-Нолики"

Скрипт строит график "Крестики-Нолики" в виде японских свечей

Эмуляция тиков для ускоренной проверки индикаторов ver.2.2 Эмуляция тиков для ускоренной проверки индикаторов ver.2.2

Расширение и усовершенствование скрипта ver.2 и пример ускоренной переработки индикатора для использования совместно со скриптом

s_HTMLTable s_HTMLTable

Функция для быстрого создания HTML таблицы (скрипт с примером вызова).

s_Table s_Table

Функция для быстрого создания таблиц из графического объекта LABEL (с примером использования в виде скрипта).