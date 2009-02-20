Смотри, как бесплатно скачать роботов
ATR MA Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
Осциллятор по типу OsMA, но интерпретированный для осциллятора ATR. Используется как дополнительный сигнал (пересечение 0) для выхода из позиции с максимальным профитом. Нормализован для текущего состояния EURUSD 4 часа. Меняются периоды ATR и сигнальной линии и методы вычисления скользящей средней для ATR и сигнальной линии .
