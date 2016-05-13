CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

ATR_MA_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1007
(23)
Der echte Autor:

zfs

Der OsMA Oszillator wird wie der ATR Oszillator interpretiert. Er wird als zusätzliches Signal (Kreuzung von 0) für den Ausstieg aus einer Position mit maximalem Profit verwendet.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 20.02.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der ATR_MA_Oscillator Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1322

