und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ATR_MA_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1007
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
zfs
Der OsMA Oszillator wird wie der ATR Oszillator interpretiert. Er wird als zusätzliches Signal (Kreuzung von 0) für den Ausstieg aus einer Position mit maximalem Profit verwendet.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 20.02.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der ATR_MA_Oscillator Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1322
Der Delta ZigZag definiert die Umkehr auf einer minimalen Höhe des Schwunges und identifiziert auch den Trend bei einem Ausbruch über lokale Minimum-/Maximumlevel und färbt die ZigZag-Abschnitte in der aktuellen Trendfarbe eini-VaR95
Der Indikator zeigt den historischen Volatilitätswert
Diese Klasse realisiert ein probabilistisches neuronales Netzwerk (Probabilistisches Neuronales Netzwerk - PNN)GRNN Neural Network Class
Diese Klasse realisiert ein generalisiertes Regressionsnetzwerk (General Regression Neural Network - GRNN)