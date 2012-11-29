CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATR_MA_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3398
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

zfs

Осциллятор по типу OsMA, но интерпретированный для осциллятора ATR. Используется как дополнительный сигнал (пересечение 0) для выхода из позиции с максимальным профитом.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 20.02.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор ATR_MA_Oscillator

Рис.1 Индикатор ATR_MA_Oscillator

i-VaR95 i-VaR95

Индикатор отображает значение исторической волатильности

ytg_Alert_New_Bar ytg_Alert_New_Bar

Звуковая сигнализация появления нового бара

Класс нейронной сети GRNN Класс нейронной сети GRNN

Класс реализует обобщенно-регрессионную нейронную сеть (General Regression Neural Network - GRNN).

iSarX4 iSarX4

Четыре параболлика одновременно!