ATR_MA_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1077
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
zfs
ARTオシレータとして解釈されたOsMA型オシレータ。最大の利益をもったポジションからのエグジットのための追加的なシグナル（交差点0）として使用されます。
この指標は初めにMQL4で実装され2009年2月20日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ATR_MA_Oscillator指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1322
