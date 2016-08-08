コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ATR_MA_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1077
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
atr_ma_oscillator.mq5 (6.77 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

zfs

ARTオシレータとして解釈されたOsMA型オシレータ。最大の利益をもったポジションからのエグジットのための追加的なシグナル（交差点0）として使用されます。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年2月20日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 ATR_MA_Oscillator指標

図1 ATR_MA_Oscillator指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1322

デルタジグザグ デルタジグザグ

デルタジグザグは、スイングの最小の高さに逆転を定義し、また、極小/極大レベルのブレイクスルーのトレンドを識別し、ジグザグセクションを現在のトレンドの色で塗ります。

i-VaR95 i-VaR95

この指標はボラティリティ履歴を表示します。

PNNニューラルネットワーククラス PNNニューラルネットワーククラス

このクラスは確率的ニューラルネットワーク（Probabilistic Neural Network - PNN）を実現します。

GRNNニューラルネットワーククラス GRNNニューラルネットワーククラス

このクラスは一般回帰ネットワーク（General Regression Neural Network - GRNN）を実現します。