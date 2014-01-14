Autor real:

zfs

Oscilado do tipo OsMA, mas interpretado como um oscilado ATR. Ele é utilizado como um sinal adicional (cruzando a linha 0) para o fechamento de posições com lucro máximo.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.02.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador ATR_MA_Oscillator