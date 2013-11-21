代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ATR_MA_Oscillator - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2136
等级:
(23)
已发布:
已更新:
atr_ma_oscillator.mq5 (10.48 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

zfs

此为 OsMA 类型振荡器，但可以解释为 ATR 振荡器。它使用一个附加信号 (交叉 0) 在利润最大化时平仓。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 20.02.2009.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 ATR_MA_Oscillator 指标

图例.1 ATR_MA_Oscillator 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1322

Exp_MovingAverage_FN Exp_MovingAverage_FN

该自动交易程序在 MovingAverage_FN（数字混合和模拟过滤指标）方向改变基础上实现。

MovingAverage_FN MovingAverage_FN

移动平均线混合数字和模拟滤波。

ColorX2MA_Osc ColorX2MA_Osc

此 X2MA 移动平均线转向振荡器使用它的归一化数值, 范围从0 到100。

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

价格峰值指标。