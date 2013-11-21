请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
zfs
此为 OsMA 类型振荡器，但可以解释为 ATR 振荡器。它使用一个附加信号 (交叉 0) 在利润最大化时平仓。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 20.02.2009.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 ATR_MA_Oscillator 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1322
