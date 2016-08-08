無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-VaR95 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 954
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
piccioli
この指標はボラティリティ履歴を表示します。
ボラティリティはいくつかの方法を使用して計算することが可能です。
- Simple Historical Volatility - 均等移動平均加重の簡単な方法
- Exponential Historical Volatility - 指数加重移動平均法
- High-Low Historical Volatility - 極端なボラティリティ、パーキンソンのボラティリティ。
また、いくつかの確率でリスクコストを計算する可能性もあります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年3月19日に公開されました。
図1 i-VaR95指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1320
デルタジグザグ
デルタジグザグは、スイングの最小の高さに逆転を定義し、また、極小/極大レベルのブレイクスルーのトレンドを識別し、ジグザグセクションを現在のトレンドの色で塗ります。ATR_MA_Oscillator
ATR MA オシレータはATRオシレータとシグナルラインとの間の差に基づいて描かれたオシレータです。