ポケットに対して
インディケータ

i-VaR95 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
954
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

piccioli

この指標はボラティリティ履歴を表示します。

ボラティリティはいくつかの方法を使用して計算することが可能です。

  1. Simple Historical Volatility - 均等移動平均加重の簡単な方法
  2. Exponential Historical Volatility - 指数加重移動平均法
  3. High-Low Historical Volatility - 極端なボラティリティ、パーキンソンのボラティリティ。

また、いくつかの確率でリスクコストを計算する可能性もあります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年3月19日に公開されました。    

図1 i-VaR95指標

図1 i-VaR95指標

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1320

