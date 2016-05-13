und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-VaR95 - Indikator für den MetaTrader 5
- 925
Der echte Autor:
piccioli
Der Indikator zeigt den historischen Volatilitätswert.
Es ist möglich, die Volatitlität mit verschiedenen Methoden zu ermitteln:
- Einfache historische Volatilität - eine einfache Methode von einem gleich gewichteten gleitenden Durchschnitt;
- Exponentielle historische Volatilität - eine Methode eines exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitts;
- Hoch-Tief historische Volatilität - Eine Extremvolatilität, Parkinsons Volatilität.
Es ist auch möglich das Risiko mit gewisser Wahrscheinlichkeit zu berechnen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 19.03.2009.
Abb. 1 Der i-VaR95 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1320
