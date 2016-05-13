CodeBaseKategorien
i-VaR95 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

piccioli

Der Indikator zeigt den historischen Volatilitätswert.

Es ist möglich, die Volatitlität mit verschiedenen Methoden zu ermitteln:

  1. Einfache historische Volatilität - eine einfache Methode von einem gleich gewichteten gleitenden Durchschnitt;
  2. Exponentielle historische Volatilität - eine Methode eines exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitts;
  3. Hoch-Tief historische Volatilität - Eine Extremvolatilität, Parkinsons Volatilität.

Es ist auch möglich das Risiko mit gewisser Wahrscheinlichkeit zu berechnen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 19.03.2009.    

Abb. 1 Der i-VaR95 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1320

