i-VaR95 - indicador para MetaTrader 5
- 1912
Autor real:
piccioli
Indicador que exibe os valores históricos da volatilidade.
Com ele é possível calcular a volatilidade utilizando vários métodos:
- Volatilidade Histórica simples - método simples de uma média móvel ponderada de forma igualitária;
- Volatilidade Histórica Exponencial - método de uma média móvel ponderada exponencial;
- Volatilidade Histórica High-Low - uma volatilidade dos extremos, Volatilidade de Parkinson.
Também é possível calcular os custos do risco com alguma probabilidade.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.03.2009.
Fig.1 Indicador i-VaR95
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1320
