CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-VaR95 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1912
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

piccioli

Indicador que exibe os valores históricos da volatilidade.

Com ele é possível calcular a volatilidade utilizando vários métodos:

  1. Volatilidade Histórica simples - método simples de uma média móvel ponderada de forma igualitária;
  2. Volatilidade Histórica Exponencial - método de uma média móvel ponderada exponencial;
  3. Volatilidade Histórica High-Low - uma volatilidade dos extremos, Volatilidade de Parkinson.

Também é possível calcular os custos do risco com alguma probabilidade.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.03.2009.    

Fig.1 Indicador i-VaR95

Fig.1 Indicador i-VaR95

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1320

ATR_MA_Oscillator ATR_MA_Oscillator

O ATR MA Oscillator é um oscilador baseado na diferença entre o oscilador ATR e sua linha de sinal.

Classe de Rede Neural PNN Classe de Rede Neural PNN

A classe fornece a rede neural probabilística (Rede Neural Probabilística - PNN).

Exp_MovingAverage_FN Exp_MovingAverage_FN

Sistema de negociação baseado na variação da direção do indicador MovingAverage_FN (indicador híbrido com filtragem digital e analógico).

RFractals RFractals

Fractais com a capacidade de estabelecer intervalos.