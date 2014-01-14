Autor real:

piccioli

Indicador que exibe os valores históricos da volatilidade.

Com ele é possível calcular a volatilidade utilizando vários métodos:

Volatilidade Histórica simples - método simples de uma média móvel ponderada de forma igualitária; Volatilidade Histórica Exponencial - método de uma média móvel ponderada exponencial; Volatilidade Histórica High-Low - uma volatilidade dos extremos, Volatilidade de Parkinson.

Também é possível calcular os custos do risco com alguma probabilidade.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.03.2009.

Fig.1 Indicador i-VaR95