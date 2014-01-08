代码库部分
i-VaR95 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1451
等级:
(21)
已发布:
已更新:
i-var95.mq5 (15.02 KB) 预览
原作者:

piccioli

该指标显示历史波幅值。

可以用多种方式计算波动:

  1. 简单历史波幅 - 简单等权移动平均法;
  2. 指数历史波动 - 指数移动平均法;
  3. 高低差历史波幅 - 极限波动，Parkinson波动法。

也可通过一些概率法计算风险代价。

这个指标最初用MQL4实现,并于2009.03.19日发布到mql4.com上的代码基地。    

图1 i-VaR95指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1320

