请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者:
piccioli
该指标显示历史波幅值。
可以用多种方式计算波动:
- 简单历史波幅 - 简单等权移动平均法;
- 指数历史波动 - 指数移动平均法;
- 高低差历史波幅 - 极限波动，Parkinson波动法。
也可通过一些概率法计算风险代价。
这个指标最初用MQL4实现,并于2009.03.19日发布到mql4.com上的代码基地。
图1 i-VaR95指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1320
ytg_Alert_New_Bar
新柱线出现时触发的声音信号ChanellOnParabolic
本通道基于parabolic绘制
iSarX4
在同一时间的四个抛物线指标！Aggressiveness
Aggressiveness指标显示商品在单个蜡烛上平均有多少个点数