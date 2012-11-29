Реальный автор:

piccioli

Индикатор отображает значение исторической волатильности.

Возможен расчет волатильности несколькими методами:

Simple Historical Volatility - метод простой (равновзвешенной) скользящей средней; Exponential Historical Volatility - метод экспоненциально-взвешенной скользящей; High-Low Historical Volatility - экстремальная волатильность, волатильность Паркинсона.

Так же, есть возможность расчета стоимости рисков с некоторой вероятностью.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.03.2009.

Рис.1 Индикатор i-VaR95