i-VaR95 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2977
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
piccioli
Индикатор отображает значение исторической волатильности.
Возможен расчет волатильности несколькими методами:
- Simple Historical Volatility - метод простой (равновзвешенной) скользящей средней;
- Exponential Historical Volatility - метод экспоненциально-взвешенной скользящей;
- High-Low Historical Volatility - экстремальная волатильность, волатильность Паркинсона.
Так же, есть возможность расчета стоимости рисков с некоторой вероятностью.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.03.2009.
Рис.1 Индикатор i-VaR95
