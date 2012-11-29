CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-VaR95 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

piccioli

Индикатор отображает значение исторической волатильности.

Возможен расчет волатильности несколькими методами:

  1. Simple Historical Volatility - метод простой (равновзвешенной) скользящей средней;
  2. Exponential Historical Volatility - метод экспоненциально-взвешенной скользящей;
  3. High-Low Historical Volatility - экстремальная волатильность, волатильность Паркинсона.

Так же, есть возможность расчета стоимости рисков с некоторой вероятностью.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  19.03.2009.    

Рис.1 Индикатор i-VaR95

