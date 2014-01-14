Participe de nossa página de fãs
Kagi On Chart - indicador para MetaTrader 5
Este indicador é diferente do gráfico Kagi padrão, pois ele é desenhado em um período de tempo, por isso, o processo de formação das linhas de "yang" e "yin" é exatamente rastreável. Na verdade, não há Médias Móveis ou períodos, e somente o movimento dos preços em uma certa distância e o rompimento dos locais míminos / máximos anteriores são usados na elaboração dos gráficos Kagi. Sugere-se que o Kagi não é "mais um tipo de gráfico", mas representa uma boa alternativa para os diferentes indicadores de tendência.
Parâmetros:
- Reversal - define como a reversão será calculada (em pips ou porcentagem).
- Reversal in pips - o valor mínimo da reversão em pips. O parâmetro é efetivo no caso do modo de reversão também estiver em pips e não produzir qualquer influência caso o modo de reversão for em percentagem.
- Reversal in percentage - o valor mínimo da reversão em porcentagem. O parâmetro é efetivo no caso, se o modo de reversão também for em porcentagem e não produzir qualquer influência se o modo de reversão for em pips.
Comparando o indicador KagiOnChart (na janela principal) com um indicador padrão do gráfico Kagi (Na sub-janela). A área analógica dos indicadores é marcada na figura, mas no primeiro caso é considerado o tempo de formação da linhas, no segundo caso, não se consideram.
Recomendações:
- O princípio é bem simples, comprar quando "yang" (linha azul), vender quando "yin" (linha vermelha).
- Após a reversão espere pela confirmação sob a forma de uma segunda linha vertical da mesma cor em direção de uma nova tendência.
- Uma descrição mais detalhada dos gráficos Kagi e seu uso podem ser encontrados no livro de Steve Nison "Beyond Candlesticks".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1319
