Este indicador é diferente do gráfico Kagi padrão, pois ele é desenhado em um período de tempo, por isso, o processo de formação das linhas de "yang" e "yin" é exatamente rastreável. Na verdade, não há Médias Móveis ou períodos, e somente o movimento dos preços em uma certa distância e o rompimento dos locais míminos / máximos anteriores são usados ​​na elaboração dos gráficos Kagi. Sugere-se que o Kagi não é "mais um tipo de gráfico", mas representa uma boa alternativa para os diferentes indicadores de tendência.

Parâmetros:

Reversal - define como a reversão será calculada (em pips ou porcentagem).

Reversal in pips - o valor mínimo da reversão em pips. O parâmetro é efetivo no caso do modo de reversão também estiver em pips e não produzir qualquer influência caso o modo de reversão for em percentagem.

Reversal in percentage - o valor mínimo da reversão em porcentagem. O parâmetro é efetivo no caso, se o modo de reversão também for em porcentagem e não produzir qualquer influência se o modo de reversão for em pips.

Comparando o indicador KagiOnChart (na janela principal) com um indicador padrão do gráfico Kagi (Na sub-janela). A área analógica dos indicadores é marcada na figura, mas no primeiro caso é considerado o tempo de formação da linhas, no segundo caso, não se consideram.

Recomendações: