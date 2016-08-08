コードベースセクション
チャート上のカギ足 - MetaTrader 5のためのインディケータ

KagiOnChart指標と標準的なカギ足チャート指標の比較（サブウィンドウで）。指標の類推領域は図でマークされていますが、ライン形成の時刻は1番目では考慮され、2番目は考慮されません。

KagiOnChart対カギ足

推奨：

  • 非常に単純な原理は、「陽」（青線）で買い、「陰」（赤線）で売ることです。
  • 反転後は新しいトレンドの方向での同じ色の第2の垂直ラインの形での確認を待ちます。
  • カギ足とその使用についてのより詳細な説明はSteve Nisonの本「Beyond Candlesticks」の本で見つけることができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1319

