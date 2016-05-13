und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Kagi On Chart - Indikator für den MetaTrader 5
Dier Indikator unterscheidet sich vom Standard Kagichart dadurch, dass er für einen definierten Timeframe gzeiehcnet wird, sodass sich der Prozess der Bildung der "yang" und "yin" Linien exakt verfolgen lässt. Tatsächlich werden keine gleitenden Durchschnitte oder Perioden, sondern nur Preisbewegungen in einer bestimmten Entfernung und Ausbrüche über die vorherigen Minima/Maxima zum Zeichnen des Kagicharts verwendet. Es wid vorgeschlagen den Kagi nicht als "eine weitere Art von Chart", sondern eine gute Alternative zu anderen Trendindikatoren zu betrachten.
Vergleich des KagiOnChart Indikator (im Hautpfenster) mit einem Standard-Kagi-Indikator (im Unterfenster). Der jeweils entsprechende Bereich der Indikatoren wurde in der Abbiludng hervorgehoben, aber beachten Sie im ersten Fall die Linienformation - im zweiten Fall ist sie nicht zu beachten.
Empfehlungen:
- Das sehr einfache Prinzip ist, zu kaufen, wenn das "yang" (Blaue Linie) erscheint und beim "yin" (rote Linie) zu verkaufen.
- Waren Sie nach einer Umkehr auf die Bestätigung in Form einer zweiten vertikalen Linie der selben Farbe in Richtung des neuen Trends.
- Eine ausführlichere Beschreibung der Kagi-Charts und ihre Verwendung kann in dem Buch von Steve Nison "Beyond Candlesticks" gefunden werden.
