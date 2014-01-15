Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Kagi - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1342
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El gráfico de Kagi se dibuja habitualmente sobre precios de cierre y no tiene en cuenta ni el periodo ni el volumen. La idea es que si el mercado continúa su movimiento en la dirección actual de la línea de Kagi, la línea se extiende, y si va en la dirección opuesta más alla del valor de reversión establecido, la línea se dibuja en la dirección contraria. Si hay una ruptura del mínimo (máximo) anterior durante el retroceso la línea cambia de color indicando una posible reversión.
Parámetros:
- Reversal - define cómo se calcula la reversión (en pips o porciento).
- Reversal in pips - valor mínimo de la reversión en pips. Este parámetro se utilizará si el modo de reversión es en pips y no tendrá efecto si la reversión es en porciento.
- Reversal in percentage - valor mínimo de la reversión en porciento. Este valor se utilizará si la reversión esc en porciento y no tendrá efcto si la reversión es en pips.
Recomendaciones:
- El principio es muy simple comprar en el "yang" (línea azul), vender en el "yin" (línea roja).
- Después de una reversión, espere la confirmación dada por la formación de una segunda línea vertical del mismo color en la dirección de la nueva tendencia.
- Una descripción más detallada de los gráficos de Kagi y su uso se puede encontrar en el libro de Steve Nison "Beyond Candlesticks".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1300
Sistema de comercio utilizando el indicador ColorMETROBullsBearsVolume
Este indicador visualiza la fuerza dominante en el movimiento mercado (bulls-bears) y el volumen.
Gráfico de (tres) rupturas lineales, en una ventana separada.BandsFBA
Indicador de Bandas de Bollinger con filtrado de frente y amortiguación.