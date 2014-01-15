El gráfico de Kagi se dibuja habitualmente sobre precios de cierre y no tiene en cuenta ni el periodo ni el volumen. La idea es que si el mercado continúa su movimiento en la dirección actual de la línea de Kagi, la línea se extiende, y si va en la dirección opuesta más alla del valor de reversión establecido, la línea se dibuja en la dirección contraria. Si hay una ruptura del mínimo (máximo) anterior durante el retroceso la línea cambia de color indicando una posible reversión.

Parámetros:

Reversal - define cómo se calcula la reversión (en pips o porciento).

Reversal in pips - valor mínimo de la reversión en pips. Este parámetro se utilizará si el modo de reversión es en pips y no tendrá efecto si la reversión es en porciento.

Reversal in percentage - valor mínimo de la reversión en porciento. Este valor se utilizará si la reversión esc en porciento y no tendrá efcto si la reversión es en pips.

Recomendaciones: