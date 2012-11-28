CodeBaseРазделы
Kagi On Chart - индикатор для MetaTrader 5

Данный индикатор отличается от стандартного графика Kagi тем, что строится с учётом временной шкалы, благодаря чему чётко отслеживается процесс формирования линий "янь" и "инь". Фактически, при построении графиков Kagi не используются никакие усреднения или периоды, а только движения цены на определённое трейдером расстояние и пробития предыдущих локальных минимумов / максимумов. Можно утверждать, что Kagi не просто являются "ещё одним видом графиков", а представляют собой неплохую альтернативу различным трендовым индикаторам.

Параметры:

  • Разворот - определяет, как будем вычислять разворот (в пипсах или процентах).
  • Разворот в пипсах - минимальная величина разворота в пипсах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в пипсах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в процентах.
  • Разворот в процентах - минимальная величина разворота в процентах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в процентах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в пипсах.

Сравнение индикатора KagiOnChart (в основном окне) со стандартным графиком-индикатором Kagi (в подокне). На рисунке выделены аналогичные области индикаторов, но в первом случае учитываем время формирования линий, во втором - нет.

KagiOnChart vs Kagi

Советы:

  • Самый простой принцип: покупать при "янь" (синяя линия), продавать при "инь" (красная линия).
  • После разворота дождаться подтверждения в виде второй вертикальной линии того же цвета в направлении нового тренда.
  • Более подробное описание как самих графиков каги, так и их применения, можно найти в книге Стива Нисона "За гранью японских свечей".
MovingAverage_FN MovingAverage_FN

Мувинг-гибрид цифровой и аналоговой фильтрации.

ZigZag On Heikin Ashi ZigZag On Heikin Ashi

Зигзаг, построенный по экстремумам Heikin Ashi

RFractals RFractals

Фракталы с возможностью задания ранга

ytg_Alert_New_Bar ytg_Alert_New_Bar

Звуковая сигнализация появления нового бара