Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Kagi On Chart - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6167
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный индикатор отличается от стандартного графика Kagi тем, что строится с учётом временной шкалы, благодаря чему чётко отслеживается процесс формирования линий "янь" и "инь". Фактически, при построении графиков Kagi не используются никакие усреднения или периоды, а только движения цены на определённое трейдером расстояние и пробития предыдущих локальных минимумов / максимумов. Можно утверждать, что Kagi не просто являются "ещё одним видом графиков", а представляют собой неплохую альтернативу различным трендовым индикаторам.
Параметры:
- Разворот - определяет, как будем вычислять разворот (в пипсах или процентах).
- Разворот в пипсах - минимальная величина разворота в пипсах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в пипсах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в процентах.
- Разворот в процентах - минимальная величина разворота в процентах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в процентах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в пипсах.
Сравнение индикатора KagiOnChart (в основном окне) со стандартным графиком-индикатором Kagi (в подокне). На рисунке выделены аналогичные области индикаторов, но в первом случае учитываем время формирования линий, во втором - нет.
Советы:
- Самый простой принцип: покупать при "янь" (синяя линия), продавать при "инь" (красная линия).
- После разворота дождаться подтверждения в виде второй вертикальной линии того же цвета в направлении нового тренда.
- Более подробное описание как самих графиков каги, так и их применения, можно найти в книге Стива Нисона "За гранью японских свечей".
Мувинг-гибрид цифровой и аналоговой фильтрации.ZigZag On Heikin Ashi
Зигзаг, построенный по экстремумам Heikin Ashi
Фракталы с возможностью задания рангаytg_Alert_New_Bar
Звуковая сигнализация появления нового бара