Данный индикатор отличается от стандартного графика Kagi тем, что строится с учётом временной шкалы, благодаря чему чётко отслеживается процесс формирования линий "янь" и "инь". Фактически, при построении графиков Kagi не используются никакие усреднения или периоды, а только движения цены на определённое трейдером расстояние и пробития предыдущих локальных минимумов / максимумов. Можно утверждать, что Kagi не просто являются "ещё одним видом графиков", а представляют собой неплохую альтернативу различным трендовым индикаторам.

Параметры:



Разворот - определяет, как будем вычислять разворот (в пипсах или процентах).

Разворот в пипсах - минимальная величина разворота в пипсах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в пипсах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в процентах.

Разворот в процентах - минимальная величина разворота в процентах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в процентах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в пипсах.

Сравнение индикатора KagiOnChart (в основном окне) со стандартным графиком-индикатором Kagi (в подокне). На рисунке выделены аналогичные области индикаторов, но в первом случае учитываем время формирования линий, во втором - нет.

Советы: