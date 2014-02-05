请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该指标不同于标准 Kagi 图表, 因为它绘制在考虑周期内, 所以"阳" 线和 "阴" 线的形成都被准确跟踪。事实上, 没有均线或周期, 在绘制 Kagi 图表时, 仅使用价格走势的确定距离及突破前最低/最高。建议 Kagi 不是 "多一个类型的图表", 而是一个很好的不同趋势指标的替代。
比较 KagiOnChart 指标 (在主窗口) 和标准图表指标 Kagi (在子窗口)。指标的类比区域被标在图中, 但在第一种情况下考虑线条的形成时间, 在第二种情况下则不考虑它。
推荐:
- 很简单的原则就是"阳" (蓝线) 的时候买, "阴" (红线) 的时候卖。
- 逆转之后等待新趋势方向形成的相同颜色的第二条垂直线的确认。
- 更多 Kagi 图表的详细描述和它们的使用方法可在 Steve Nison 的书中 "Beyond Candlesticks (在蜡烛条之外)" 找到。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1319
Heikin Ashi 上的之字形
使用 Heikin Ashi 极值绘制之字形BullsBearsVolume
该指标显示市场走势 (多空) 的主导力量及成交量