该指标不同于标准 Kagi 图表, 因为它绘制在考虑周期内, 所以"阳" 线和 "阴" 线的形成都被准确跟踪。事实上, 没有均线或周期, 在绘制 Kagi 图表时, 仅使用价格走势的确定距离及突破前最低/最高。建议 Kagi 不是 "多一个类型的图表", 而是一个很好的不同趋势指标的替代。

比较 KagiOnChart 指标 (在主窗口) 和标准图表指标 Kagi (在子窗口)。指标的类比区域被标在图中, 但在第一种情况下考虑线条的形成时间, 在第二种情况下则不考虑它。

推荐: