Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorZeroLAG_MA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 852
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
MetaQuotes
El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso. El indicador fue descrito por primera vez en la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, de abril de 2000.
Fórmula para el cálculo:
ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i)
donde:
- MA es la media móvil;
- Price es el precio aproximado;
- P1 es el periodo de la media móvil con la primera suavización;
- P2 — es el periodo de la media móvil con la segunda suavización.
El indicador usa para su compilación la clase СMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento detallado ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 25.10.2006.
Fig. 1. Indicador ColorZeroLAG_MA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13175
Indicador CoppockHist con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.CoppockHist
Histograma de color en base al famoso indicador de Edward Coppock.
Indicador ColorZeroLAG_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.WRB
El indicador determina y marca las WRB, las barras muy largas (Wide Range Bars) o velas con cuerpos largos (Wide Range Bodies).