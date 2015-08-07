Autor real:

MetaQuotes

El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso. El indicador fue descrito por primera vez en la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, de abril de 2000.

Fórmula para el cálculo:

ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i)



donde:

MA es la media móvil;

Price es el precio aproximado;

P1 es el periodo de la media móvil con la primera suavización;

P2 — es el periodo de la media móvil con la segunda suavización.

El indicador usa para su compilación la clase СMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento detallado ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 25.10.2006.

Fig. 1. Indicador ColorZeroLAG_MA