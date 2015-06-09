CodeBaseРазделы
Индикаторы

ColorZeroLAG_MA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

MetaQuotes

Индикатор ZeroLAG MA является скользящей средней с нулевой задержкой. Индикатор впервые был описан в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, апрель 2000 г.

Формула для расчета:

ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i)

где:

  • MA — скользящая средняя;
  • Price — примененная цена;
  • P1 — период скользящей средней при первом сглаживании;
  • P2 — период скользящей средней при втором сглаживании.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.10.2006.

Рис.1. Индикатор ColorZeroLAG_MA

CoppockHist_HTF CoppockHist_HTF

Индикатор CoppockHist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RSICloud_HTF RSICloud_HTF

Индикатор RSICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagRVI ColorZerolagRVI

Этот аналог осциллятора RVI формирует свои показания, используя четыре индикатора Relative Vigor Index.

ColorZerolagStochs_HTF ColorZerolagStochs_HTF

Индикатор ColorZerolagStochs с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.