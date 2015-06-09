Ставь лайки и следи за новостями
ColorZeroLAG_MA - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
MetaQuotes
Индикатор ZeroLAG MA является скользящей средней с нулевой задержкой. Индикатор впервые был описан в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, апрель 2000 г.
Формула для расчета:
ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i)
где:
- MA — скользящая средняя;
- Price — примененная цена;
- P1 — период скользящей средней при первом сглаживании;
- P2 — период скользящей средней при втором сглаживании.
Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.10.2006.
Рис.1. Индикатор ColorZeroLAG_MA
